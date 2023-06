Texto 1: la personale di Daisy Triolo sulle parole di Giuseppe De Paolis

Nuovo appuntamento alla sala polifunzionale Arte presso la Casa di Quartiere di via XVIII dicembre a Latina gestita dall’associazione Latinadamare.

Sabato 10 giugno sarà inaugurata la mostra Texto 1 che non è il classico progetto espositivo ma un compenetrarsi di linguaggi, idee, mondi diversi.

Il progetto, ideato e curato da Rossana Calbi, prevede che l’artista visiva Daisy Triolo dia vita a un alter ego dando forma e tangibilità alle parole delle poesie di Giuseppe De Paolis.

Non sono semplicemente opere ispirate dalla lettura di poesie, Daisy Triolo ha dato letteralmente corpo a parole, sensazioni, emozioni, idee. Parole e opere si incontrano ma non per creare una definitiva trasposizione di linguaggi, ma per dare vita a un tutt’uno pronto a cambiare ed evolversi ulteriormente in base a chi si trova a osservare e vivere questa unione. Texto 1 nasce proprio come frutto della vicinanza e come qualcosa che esiste e si evolve nel momento in cui entra in rapporto con l’Altro.

Giuseppe De Paolis si laurea in Ingegneria alla Sapienza di Roma. I suoi interessi molteplici si sviluppano con una raccolta ricercata di manga e fumetti e un’importate collezione d’arte. Le sue poesie sono state pubblicate da Aletti editore, Dantebus, Pagine Abrabooks e BookSprint edizioni.

Daisy Triolo è un’artista laureata in Storia dell’arte con un master in Digital Heritage alla Sapienza di Roma. Attualmente opera come tatuatrice, usando anche questa tecnica per esprimere la sua ricerca, che si è palesata in diverse esposizioni nazionali e internazionali (in Irlanda, Portogallo, Spagna, Russia, Stati Uniti e Australia). È vincitrice del premio under 35 alla Biennale di Latina nel 2016.

Nel 2018 la sua opera Misuro la Felicità, è entrata nella Collezione permanente del MAAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz a Roma. È finalista del Concorso MArteLive nel 2019.

L’appuntamento

È per sabato 10 giugno a partire dalle 18.30 con la presentazione della mostra e un deejay set, possibilità di gustare un aperitivo.