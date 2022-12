Si inaugura il SusiHub con Timeline, personale di Elena Nonnis

Si apre a Latina nello storico palazzo di tessuti Porfiri un nuovo spazio espositivo, sito all’ultimo piano del nuovo punto vendita di un marchio storico della città. Un luogo che apre alla città per ospitare mostre ed eventi culturali con un primo evento pensato in continuità con l’attività che l’edificio ha ospitato in passato e ospiterà oggi: la personale dell’artista romana Elena Nonnis, Timeline.

Elena Nonnis è esponente della cosiddetta Fiber-art, che utilizza per l’appunto tessuti e filati all’interno delle opere. Nonnis compie veri e propri ritratti monocromatici su stoffe di lino recuperate da corredi ricevuti in dono o dismessi. Lavorando la stoffa al rovescio ci troviamo di fronte a “retro-ritratti” che presentano figure volutamente incomplete, che riescono comunque a dare completamente l’idea e il pathos legato all’immagine. I soggetti scelti fanno spesso parte del vissuto o della memoria dell’artista ma questa loro indefinitezza li porta ad una sorte di universalità di concetti e sentimenti.

La mostra, a cura di Ilaria Monti, sarà inaugurata sabato 17 dicembre dalle 16 alle 20 con ingresso su prenotazione (da effettuare al link ) e sarà aperta al pubblico fino al 21 gennaio.

Dopo il periodo festivo si terrà un incontro di approfondimento con l’artista a cura di Anna Eugenia Morini, nella rassegna #intersezioni1

Elena Nonnis (1965) vive e lavora a Roma, dove si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma. Il suo lavoro parte dall’incisione e si sviluppa prevalentemente nel segno. A partire dagli anni ’90 la ricerca sul segno si sviluppa mediante la tecnica del cucito, e si misura infine con lo spazio attraverso le installazioni. Il filo, dunque, nella sua valenza di segno, assume diverse declinazioni, tutte rigorosamente monocrome. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive. Tra le personali più recenti: Passaggi, GalleriaGallerati, Roma (2019); Cose che non si vedono Interno 14, Roma (2016); Doppio Segno, bipersonale con Chiara Valentini a cura di Lorenzo Respi, Galleria Anna Marra, (2014); Muralla, Sala S. Rita, Roma (2013).