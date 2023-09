A Priverno una versione rinnovata della Tradizionale Fiera Nostra

Tante novità per l’edizione 2023 della Tradizionale Fiera Nostra di Priverno, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

In un tempo lontano, quando la Piperno Vecchia era abitata soprattutto da contadini e allevatori, si teneva ogni anno i primi di ottobre una fiera che richiamava tutta la comunità. La città si trasformava in un bazar offrendo banchi per la vendita di prodotti per la semina, finimenti per quadrupedi, selle, cavalli, mucche, maiali, campanacci per greggi, sedie e suppellettili per la casa, cesti, stoffe, merletti, ferramenta, chincaglierie, merceria, giocattoli per bambini e tutte le cose di cui si potesse avere bisogno, durante l’anno. La Fiera non era solo un appuntamento legato al commercio e lo scambio di materiali, ma era un momento di grande socialità: attorno a un tavolo, gustando le antiche ricette le persone scambiavano informazioni, racconti, esperienze.

Oggi la Fiera Nostra torna in località Fontana Vecchia, proprio dove si teneva un tempo, sia per ricordare le antiche tradizioni che per riqualificare e promuovere un’area periferica di notevole importanza storico, paesaggistica e culturale di Priverno. Luogo adatto anche per ospitare i vari stand espositivi che saranno allestiti in questi giorni.

Bancarelle, tradizioni, musica dal vivo, intrattenimento per i bambini questo sarà la Fiera Nostra a Priverno, che si terrà proprio domenica 1 ottobre.

La fiera avrà inizio alle ore 9.00 e si caratterizzerà con un ricco programma di eventi per tutta la giornata: arti e mestieri, banchi fieristici e di prodotti tipici locali, esposizioni di mezzi agricoli antichi ed esibizioni di aratura e trebbiatura; alle ore 10.00 (con replica ore 11.00) si terranno sketch di teatro dialettale “Glio Recunzolo” del Gruppo teatrale "Purpurin" di Anna Maria Scampone; e inoltre camminate di testimonianze e racconti verso Colle San Pietro, con Salvatore Capirci dell’Associazione "Sentieri Nord Sud" (prenotazioni al 3397652454); alle ore 13,00, chi vorrà potrà pranzare al gusto di pizzica, tammurriate e tarantelle con il gruppo musicale, i Briganti dell’Appia.

L’appuntamento

È a Priverno, in località Fontana Vecchia, domenica 1 ottobre dalle 9.00 alle 16.00 circa. Per poter giungere alla Fiera, è disponibile il servizio navetta, con partenza da Piazzale XX settembre e arrivo in zona Caciara, come da orari e fermate in locandina. Chi arriva in macchina, potrà parcheggiare nell’area adibita a parcheggio, adiacente la Fiera, alla quale si accede entrando, dalla statale 156 dei Monti Lepini, all'altezza del Santuario della Madonna di Mezzagosto, da via Piperno Vecchia.