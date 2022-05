Il Trio ELM in concerto al Birrificio Pontino

Tornano gli eventi live al Birrificio Pontino, mentre si gustano le ottime birre artigianali e prelibati piatti di carne alla brace, si potrà ascoltare ottima musica dal vivo.

In programma per venerdì 6 maggio il concerto del Trio ELM formato da Piergiorgio Ensoli alla voce e alla tastiera, Marco Libanori alla batteria e Marco Malagola alle percussioni e armonica. Una serata di grande musica con brani di autori come Fossati, Finardi, Gaber, Dalla, Capossela, Jannacci, Guccini, De André, Bersani che il trio ha rivisitato e propone in un nuovo arrangiamento che travalica i generi musicali.

In occasione della serata live sarà a disposizione del pubblico anche un menù speciale.