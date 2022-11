Torna Tutti i Colori del Parco a Formia

Insieme per riscoprire e proteggere l'ambiente che ci circonda: "Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?".



L'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese, soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare "nativi ambientali": una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.



"Leggende nell'Acqua" è il tema di questa giornata presso il Parco Riviera d'Ulisse a Gianola: all'interno di questa zona del parco fu edificata Villa Mamurra, di epoca romana; attraverso questo percorso e le leggende del posto si vuole evidenziare l'utilizzo che l'uomo ha fatto delle coste, sin da tempi antichi



COSA FAREMO?

Una mattinata all' insegna del piacere di vivere in natura, perché ciò che amiamo viene certamente rispettato ed allora perché non muoversi tra gli alberi, condotti dagli accompagnatori Atargatis, tra una caccia al "tesoro" e racconti, leggende di piante e animali, raccogliendo foglie cadute, sassolini, pigne per poi creare un gran mandala tutti assieme?

Se portate con voi un tappetino da yoga e/o un telo mare, calzettoni e un cordino di almeno un metro e mezzo potrete assieme ad Enza Marrocco (insegnante di Yoga), gratuitamente, godervi una bella sessione, immersi nel verde.

Tra i colori dell' autunno, nel benessere, diventa semplice rispettare la natura.

Inizieremo con una facile passeggiata dal parcheggio fino alla Cisterna Maggiore per poi andare al Porticciolo Romano, alle 7 cannelle.

Al termine della passeggiata per gli adulti prevista una sessione di Yoga; per i ragazzi e bambini al via la Caccia al Tesoro ambientale alla scoperta del nostro territorio.

Seguirà, sempre per i ragazzi, un semplice laboratorio di riciclo creativo.



DOVE:

Gianola di Formia - Parco Riviera d'Ulisse



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 9:15 - Appuntamento all'Infopoint del Parco Riviera d'Ulisse a Gianola, presso il parcheggio

Ore 9:30 - Inizio Passeggiata

Ore 10:30 - Sessione di Yoga per gli adulti

Ore 10:30 - Caccia al Tesoro per ragazzi e bambini

Ore 11:15 - Riciclo Creativo

Ore 12:00- Rientro

Ore 12:15 - Arrivo al parcheggio



La partecipazione alla giornata è aperta a tutti.



Contributo di partecipazione: Nessuno



Prenotazione obbligatoria entro l'11 novembre



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

scarpe da ginnastica,

pantaloni comodi,

maglietta traspirante,

... e tanta allegria!



INFORMAZIONI ED ADESIONI:



eMail: info@atargatis.it