Al Teatro Europa di Aprilia: Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo”

Riprendono gli spettacolo al Teatro Europa di Aprilia: dopo il grandissimo successo di Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri torna con un grande spettacolo “Tutti i Sogni Ancora in Volo” un’altra straordinaria avventura fatta di canto, recitazione, sketch, racconti, memorie.

In questo spettacolo dalla scenografia rinnovata, oltre ai brani più celebri della carriera di Massimo Ranieri, il cantante partenopeo proporrà anche “Lettera di là dal mare” il brano che durante lo scorso Festival di Sanremo ha vinto il Premio della Critica e una serie di canzoni inedite scritte per lui da grandi autori come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, che fanno parte del nuovo album prodotto niente meno che da Gino Vannelli e che ha lo stesso titolo dello spettacolo.

L’appuntamento

È per sabato 21 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Europa di Aprilia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 335.8059019, i biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro e sul circuito Ciaotickets.