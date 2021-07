Alla pineta di San Felice il più grande villaggio di Street Food mai visto in provincia

Oltre agli spettacoli dal vivo, tornano anche i momenti conviviali dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane e straniere.

San Felice Circeo ospiterà infatti dal 15 al 18 luglio il TTS Food ovvero il Typical Truck Street Food: lungo il perimetro della pineta in piazza Italo Gemini sarà allestivo uno tra i più grandi villaggi di street food mai organizzato nell’Agro Pontino.

La pineta ai piedi della Maga Circe sarà piena di profumi di prodotti tipici e ricette tradizionali di tutta la penisola rivisitate in chiave street.

I coloratissimi truck ospiteranno gli street chef che si daranno battaglia tra i fornelli. Per i visitatori sarà difficilissimo scegliere tra l’Hamburger di chianina goumet; Scottona sfilacciata; gli Arrosticini di pecora e di manzo; le Patata twister con vari condimenti; o i Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Dalla Basilicata il caciocavallo impiccato con peperone crusco.

Non mancheranno nemmeno tipicità straniere provenienti dalla Spagna, dal Messico, dal Vietnam, dagli Stati Uniti e molti altri ancora. Non mancheranno gli stand dedicati alle birre artigianali e, novità di quest’anno, uno stand che proporrà aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail estivi.

Oltre all’ottimo cibo i visitatori potranno godere del fresco serale e del relax offerto dalla musica dal vivo, spettacoli per grandi e piccini, artisti di strada e molto altro ancora.

L’appuntamento

È dunque da giovedì 15 luglio a domenica 18 dalle 17 alle 23 presso la pineta di San Felice. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid-1, i visitatori troveranno gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti gli spazi verranno igienizzati costantemente.

