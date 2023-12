"Un Natale collettivo", ecco l'ebook di racconti

“Un Natale Collettivo” è la quinta antologia del Collettivo Creativo Latina, gruppo di scrittori pontini nato dai laboratori di scrittura creativa di Rossana Carturan. Edito da Edizioni All Around è un ebook che contiene 11 brevi racconti a tema natalizio e vuole essere un biglietto di auguri da scaricare gratuitamente dal sito dell’editore, da Amazon e da qualsiasi piattaforma.

La raccolta è arricchita dagli acquerelli di Rossana Carturan che ha reso con abili pennellate il senso autentico di ogni racconto. Si tratta di storie profonde nella loro leggerezza che caleranno il lettore in un mondo di emozioni fra risate, momenti piccanti e nostalgia.

La presentazione dell’antologia si terrà a Latina presso lo spazio Mad in via Cattaneo 5 il 23 dicembre alle ore 18.30. In questa occasione gli autori consegneranno al pubblico dei simpatici biglietti di auguri con in anteprima il QR code per il download dell’antologia.