Una scintilla nel vento: al MUG arriva la poesia polacca

In occasione del centenario dalla sua nascita, arriva al MUG Museo Giannini di Latina "Una scintilla nel vento", un appuntamento dedicato alla poetessa Wislawa Szymborska promosso dall’Associazione Per Latina Duemilatrentadue.

Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la Szymborska è una importante esponente della poesia polacca dello scorso secolo, l’incontro vedrà protagonisti l’attrice Elisabetta Femiano che leggerà alcuni versi dell’autrice e Renato Gabriele, grande conoscitore dell’opera della poetessa, che ne tratterà gli aspetti biografici e critici.

Renato Gabriele, poeta a sua volta, vanta un consolidato rapporto con la poesia e letteratura polacca, sia per aver pubblicato diversi saggi ad esse dedicati sia per la pubblicazione di due suoi libri di poesia in traduzione polacca, presso l'Editore Austeria di Cracovia, il primo dei quali si è aggiudicato il Premio Leopold Staff del Museo Nazionale della Letteratura di Varsavia.

La serata sarà moderata da Nazzareno Ranaldi presidente dell’Associazione Per Latina Duemilatrentadue.

L’appuntamento

È per giovedì 7 dicembre alle ore 18.00 presso il MUG Museo Giannini di Latina.