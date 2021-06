Una Storia Tricolore: Fondi celebra in presenza la Festa della Repubblica

Indirizzo non disponibile

In occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana il Comune di Fondi torna ad aprire le porte di Palazzo Caetani per festeggiare in presenza con l’iniziativa Una Storia Tricolore, concerto che celebra l’italianità.

Una doppia celebrazione dopo lunghi mesi di chiusura ed eventi on line che vedrà esibirsi Chiara D’Acunto (soprano), Andrea Tassini (tromba) e Gabriele Pezone (pianoforte). L’Italia e la Repubblica saranno celebrate in musica in un percorso tra i generi e le epoche: saranno eseguiti infatti celebri brani d’opera, di musica popolare e colonne sonore del grande cinema d’autore.

“Questo evento, oltre a celebrare la nascita della nostra nazione e il trionfo della democrazia – aggiunge l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – è anche il primo concerto in presenza della nostra città dopo il lunghissimo inverno segnato da pesanti restrizioni. Ci saranno, dunque, gli applausi e il calore del pubblico ma anche i vantaggi dei mezzi telematici che consentiranno alla grande musica cittadina di travalicare i confini locali”.

Il concerto si inserisce nel più ampio progetto “La Cultura fa Sistema” promosso dal Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, è organizzato dalle associazioni Fondi Turismo, Associazione musicale "Ferruccio BusonI", Associazione musicale "Sergej Rachmaninov" ed è patrocinato dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio, dalla Banca Popolare di Fondi, dalla Casa della Cultura e dalla Banca Popolare di Fondi.

L’appuntamento

È per mercoledì 2 giugno ore 11:00 a Palazzo Caetani, per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando un messaggio all’indirizzo email fondimusicfestival@gmail.com . Sarà comunque possibile seguire il concerto anche tramite i canali social Facebook, Instagram e Youtube del Comune di Fondi.