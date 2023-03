Uova di Pasqua AIL: dove trovarle a Latina e provincia

Torna per la sua 30° edizione l’iniziativa benefica dell’AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma: ovvero la vendita delle uova di Pasqua per finanziare le tantissime attività dell’associazione che lotta contro i tumori del sangue.

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo in oltre 4300 piazze italiane tornano i volontari dell’AIL per raccontare alle persone cosa fa l’AIL ogni anno e cosa si sostiene quando si acquistano le uova della solidarietà. Infatti l’AIL, oltre a finanziare la ricerca, strumento indispensabile per la ricerca delle cure dei tumori del sangue, aiuta i pazienti (sia adulti che bambini) e le loro famiglie con l’organizzazione delle cure domiciliari, sostenendo i servizi socio-assistenziali, realizza le case alloggio AIL per accogliere i famigliari dei pazienti nei pressi dei maggio centri di Ematologia, sostiene i centri di Ematologia stessi, collabora con gli ospedali per fornire varie attività, scolastiche e ricreative, per i bambini costretti a lunghe degenze in ospedale.

Con un contributo minimo a partire dai 12 euro si potrà aiutare l’AIL in queste e molte altre attività. Anche nella provincia pontina saranno tantissime le postazioni dove acquistare le Uova di Pasqua dell’AIL al cioccolato al latte e fondente.

L’appuntamento

È per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo in tutta Italia.

Sedi di Latina:

Piazza del Popolo

Corso della Repubblica

Centro Commerciale MORBELLA

Centro Commerciale LE TORRI

Via Tanaro 27 Sede AIL Latina

Centro Commerciale LATINA FIORI (1 e 2 aprile)

SPORT' 85 Via Piave Km 68,600

Borgo Carso Piazza G. Stefanato

Borgo Podgora Via Acque Alte,45