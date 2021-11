Abbazia di Valvisciolo: apertura straordinaria di luoghi di solito chiusi al pubblico

Nuova bellissima iniziativa dell’Archeoclub di Sermoneta alla scoperta, o riscoperta, del territorio e delle importanti figure storiche che lo hanno attraversato.

In programma per sabato 13 novembre una visita guidata gratuita per conoscere due ambienti dell'abbazia di Valvisciolo di solito chiusi al pubblico: il locutorium e lo scalone di Pio IX.

L’appuntamento, che ricade inoltre in occasione del V Centenario dalla nascita di papa Sisto V (13 dicembre 1521- 27 agosto 1590), vuole rendere omaggio alla figura del pontefice che tanto si operò per Sermoneta (concepì un piano di bonifica della Palude Pontina) e per la famiglia Caetani elevando nel 1586 il feudo di Sermoneta in ducato. Sisto V soggiornò di persona a Sermoneta, dall’undici al ventuno ottobre 1589.

Il suo fu un pontificato breve ma ricco di azioni concrete che hanno lasciato un segno nella storia del territorio e nelle istituzioni ecclesiastiche.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 novembre alle ore 11.00, per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite messaggio Whatsapp al numero 3492571916, la visita sarà guidata e, data l’eccezionalità dell’apertura al pubblico dei luoghi, non sarà possibile girovagare autonomamente. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.