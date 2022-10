Vespe in Volo: la manifestazione a Latina

Torna per la sua seconda edizione “Vespe in Volo”, dopo il successo dell’esordio della manifestazione che è stata ospitata presso la pista dell’Aero Club di Latina, una nuova location aspetta gli amanti della storica due ruote: il Circuito Internazionale Il Sagittario.

Domenica 23 ottobre un ricco programma di eventi aspetta tutti i possessori di una Vespa, tutti “quegli “smanettoni” amanti del 2 tempi i quali potranno mettere alla prova i loro mezzi e le loro capacità nelle prove previste su un Circuito in tutta sicurezza.

La manifestazione, organizzata dalla “Motopippe APS”, una Associazione di Moto Amatori a cui aderiscono moltissimi Bikers pontini e non solo, non sarà né una gara di regolarità né una passerella nostalgica ma una giornata all’insegna della cultura e tradizione motoristica che coniuga attraverso la Vespa conoscenze tecnologiche e Italian Style.

Ricchi premi aspettano i vincitori delle varie categorie: Premi per i primi tre classificati di ogni Categoria; Medaglie e premiazione dei tre Gruppi più vincenti; Premi Speciali: Vespista più giovane, Vespista più esperto, Gruppo più numeroso, Vespa proveniente da più lontano sulle sue ruote, Vespa più votata dal pubblico, Vespa più antica, Vespa più rara.

Nell’area del Sagittario non mancheranno l’area street food dove gustare gustosi piatti e ottime birre, e l’area di animazione per i più piccini a cura de La Fata Trucchina.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo motopippeofficial@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 348 9021632. L’ingresso è gratuito.

L'appuntamento

È dunque per domenica 23 ottobre dalle 8.30 presso il Circuito il Sagittario di Latina.

Il programma della manifestazione

Ore 08:30 – 10:30 Iscrizioni (ad ogni iscritto maglietta “Motopippe” in omaggio)

Costo iscrizione gare € 15,00 + € 10,00 Tessera Sagittario per ingresso in pista

Costo iscrizione premi speciali € 10:00

Ore 09:00 – 11:00 Giri in pista riservati per Vespa e Lambretta

Costo €20:00 per 2 ore “Open Pit” + €10:00 Tessera Sagittario per ingresso in pista

Ore 11:00 – 13:00 Inizio gare di accelerazione su 100 metri e lentezza in pista

Categorie accelerazione

Corsa corta

Fino a 135cc

Fino a 180cc

Oltre 180cc

Gare di lentezza per tutte le Vespe

Ore 13:00 - 14:00 Pausa pranzo

Ore 14:00 - 16:00 Finali gare di accelerazione

Ore 16:30 Saluti, ringraziamenti, Premiazioni