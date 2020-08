“Viaggio nella Terra Pontina: i Lepini al Mare”: Norma protagonista del secondo incontro

E’ Norma, il balcone dei Lepini, il comune protagonista del secondo appuntamento con “Viaggio nella Terra Pontina: i Lepini al Mare", la rassegna organizzata dall’associazione Sintagma in collaborazione con Gelatilandia e 9cento al lido di Latina. Nel corso dell’incontro presso Gelatilandia a Capo Portiere verrà raccontato il centro lepino da cui con un solo sguardo si possono ammirare il promontorio del Circeo, il mar Tirreno, le isole pontine, il giardino di Ninfa e il parco naturale Pantanello, le dune e i laghi costieri, la collina e poi l’intera piana pontina fino al litorale romano.

Grazie a supporti multimediali si potranno ammirare le maestose e affascinanti mura ciclopiche della “Pompei Repubblicana”, ovvero Norba; si parlerà della rievocazione storica della sua presa, del museo archeologico, delle tante iniziative che rendono il borgo di Norma uno dei più vivaci in collina ovvero la Sagra della Castagna, il Norbensis Festival, e tanto altro. Dell’originale e gustoso Museo del cioccolato, dei prodotti tipici come la ramiccia che – grazie al contributo di produttori locali – potranno essere degustati nel menù tipico proposto esclusivamente per la serata in programma mercoledì 19 agosto. E poi dimostrazione e illustrazione di una pratica sportiva che richiama visitatori da tutta Italia e oltre: il parapendio.

Sono previsti gli interventi di Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, del sindaco di Norma Gianfranco Tessitori, del vicesindaco e assessore alla Cultura Elisa Ricci, dell'archeologa Beatrice Cappelletti, dei rappresentanti del Gruppo archeologico Norba, Norbensis Festival, Enrico Riva di Parapendio Norma ed altri ancora. Il menu tipico sarà composto da ramiccia al ragù (chef trattoria Antichi Sapori e macelleria Rosa dei Venti), formaggio e ricotta (Azienda Candido Coluzzi), miele al castagno (L'Oasi delle Api), il pane insignito del Premio Roma 2019 e dolci da forno (Voglia di Pane), le bruschette all’olio e paté (Antico Forno di Mancini e Leo Collinvitti), dolci e cioccolato (fabbrica Antica Norba) e gustosi vini di uva maturata sotto il sol battente sulle coste dei Lepini (Carosi Terre).

Appuntamento dunque mercoledì 19 agosto alle ore 20:30 presso Gelatilandia al mare con ingresso libero e obbligo di prenotazione (tel. 333.2439901); consumazione del menù tipico al prezzo promozionale di euro 9,00. Coordinerà e condurrà la serata il giornalista Mauro Nasi.