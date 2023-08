“Vicoli di Notte” a Prossedi: tanto divertimento con musica, cultura e gastronomia

Il 19 agosto Prossedi ospita l’evento che ormai è diventato tradizione: “Vicoli di notte”. Musica, spettacoli, cultura, gastronomia e tanto divertimento ameranno i vicoli del paesino: si parte alle ore 18:00 con la cerimonia di apertura e si prosegue fino all’alba.

Un evento che fin dalle sue prime edizioni ha sempre richiamato migliaia di turisti che arrivano dalla provincia di Latina, dalla Ciociaria e dall'area romana per partecipare alla classica "notte bianca" prossedana. Il successo di questo appuntamento lo ha portato più volte a centrare numeri di presenze molto importanti in una realtà sempre molto apprezzata per la sua accoglienza e disponibilità.

Ci sarà tanta musica con otto gruppi musicali, 21 stand enogastronomici con tanti prodotti tipici, la lettura della Divina Commedia presso la chiesa di San Nicola, poi gli artisti di strada, sassofonisti che suoneranno lungo le vie del paese, lo spettacolo artistico nell’area del Castello, gli acrobati e non mancheranno gli sbandieratori di Cori. Ci saranno i Club Mario, la tribute band di Ligabue, poi l’omaggio a Rino Gaetano con la Rino Gerard Band, quindi spazio a Francesco Testa con il sax e cresce l’attesa anche per i Trillanti, che portano nelle strade e nelle piazze gli stornelli e i canti della Ciociaria. Non mncherà la tradizione partenopea con Gianni Mobiylia con il suo coinvolgente Napoli punto e basta, mentre cresce l’attesa per i Buena Vista Social Punk. Dalle 3 di notte poi spazio al dj set con Lallo.

“Vicoli di Notte del 19 agosto sarà un momento molto importante per tutti noi, per la nostra comunità e per tutte le migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono Prossedi per celebrare insieme a noi questo rito collettivo estivo - ha commentato il sindaco Angelo Pincivero -. Ci fa piacere che il paese verrà nuovamente riempito di turisti con un effetto positivo su tutto il centro storico, comprese le attività commerciali e questo darà un grande ritorno anche a lungo termine perché per noi è un importantissimo momento di promozione turistica. In occasione delle precedenti edizioni ci sono arrivate moltissime testimonianze positive, tanti apprezzamenti e complimenti e questo ci serve da sprone per continuare a fare sempre meglio”.