Violenza di genere e pedofilia: proiezioni e dibattito ai giardini del palazzo comunale

Tra gli eventi della programmazione estiva promossa dal Comune di Latina c’è una serata di dibattito legata a tematiche importanti, purtroppo sempre di stretta attualità: ovvero il femminicidio, la pedofilia e la violenza di genere.

A fare da filo conduttore della serata il racconto autobiografico “Era mio Padre” della scrittrice pontina Claudia Saba, da cui recentemente è stato tratto il cortometraggio Dietro la Porta scritto e diretto da Walter Croce con Barbara De Rossi, Giorgio Gobbi, Nadia Rinaldi, Raffaella Anzalone, Fabrizio Giannini e Luca Paniconi.

“Parlare di violenza di genere e di pedofilia non è soltanto un impegno civico ma deve rappresentare per tutti un obbligo morale – afferma Claudia Saba – Perché il silenzio è il primo alleato di queste quotidiane atrocità” ed è proprio seguendo questo imperativo che nasce questo incontro, che si focalizza inoltre sul potere salvifico della scrittura. Condividere l’atrocità di queste esperienze è non solo la possibilità di far sentire meno sole le vittime, ma è un modo per esorcizzare i terribili ricordi, le paure e gli strascichi psicologici che lasciano in chi ha subito, in questo la scrittura, che sia quella letteraria o quella cinematografica, ha una funzione importantissima.

Nella serata di martedì 13 settembre dopo la proiezione del cortometraggio, presentato la prima volta in Senato e al Ventotene Film Festival, si aprirà un dibattito alla presenza della scrittrice pontina Claudia Saba, del regista Walter Croce, della psicologa Patrizia Mastrosanti e l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Alba Faraoni, che sarà impreziosito dalla lettura di alcuni brani di Era mio Padre, a cura dell’attrice Grazia Rita Visconti. A condurre la serata e a moderare gli interventi del dibattito, sarà il giornalista Fabrizio Giona.

L’appuntamento

È per martedì 13 settembre alle ore 20.30 presso i giardini del palazzo comunale. L’ingresso è libero.