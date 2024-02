A Latina il violinista belga Gleb Gladkov e il direttore d’orchestra coreano Claudio Inchul Shin

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da camera quello che vedrà il violinista belga Gleb Gladkov esibirsi con l’Orchestra da Camera di Latina.

Il concerto, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, anticipa la Master Class che si terrà domenica 25 febbraio alle ore 9,30 e vedrà i musicisti della nostra provincia confrontarsi con il talento e la professionalità di un concertista di fama internazionale.

La serata prevede, per violino e orchestra, il concerto in Do Maggiore di Franz Joseph Haydn, il concerto in La Minore di Johann Sebastian Bach e l’immancabile concerto in Sol Maggiore di Mozart. A dirigere l’Orchestra il Maestro Claudio Inchul Shin, pianista e Direttore d’Orchestra nato a Pohang in Corea del Sud, diplomatosi in pianoforte sotto la guida di Mo Chulhee Yoon presso l' Università di Kookmin in Corea. Ha proseguito gli studi in Italia come pianista collaboratore con Mº Fulvio Bottega e Mauro Paris, di composizione con Mº Antonio D'Antò, Alberto Meoli e Paolo Rotili. Successivamente si è diplomato in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Latina 'O. Respighi' sotto la guida di Mº Benedetto Montebello. Ha diretto numerose opere, in Corea, in Inghilterra e nella Repubblica Ceca.

L’appuntamento

È dunque per sabato 24 febbraio alle ore 18.00 presso il Circolo Cittadino di Latina, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3272918739.