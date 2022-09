Visioni Corte International Short Film Festival: a Gaeta la 11° edizione

Tra i maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, arriva a Gaeta dal 17 al 24 settembre l’11° edizione del Visioni Corte International Short Film Festival.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Il Sogno di Ulisse, promuove le opere di autori e registi di cortometraggi indipendenti attraverso un concorso cinematografico che prevede cinque categorie alle quali i registi possono partecipare con cortometraggi di massimo 20 minuti: fiction Italiana, fiction Internazionale, animazione, documentario.

Tema di quest’anno “Il Cinema ci sostiene” vuole essere un messaggio positivo di rinascita sociale attraverso la cultura, evocativo in questo senso il manifesto della rassegna realizzato quest’anno dalla disegnatrice professionista Mirka Perseghetti (Goccioline): un acquerello che rappresenta una ragazzina su un’altalena formata da una pellicola, che ammira una splendida veduta di Gaeta.

Tra gli oltre 2000 cortometraggi iscritti al concorso, ben 104 sono stati selezionati: 77 opere in concorso, 27 opere fuori concorso, 1 proiezione speciale fuori concorso (anteprima europea) e 44 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti.

I vincitori saranno decretati da cinque giurie tecniche composte da personalità ed esperti del mondo del cinema. Tra gli ospiti principali ci sarà l’attore Juan Riedinger, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie Netflix “Narcos”, in cui interpreta il narcotrafficante Carlos Lehder, e attualmente fa parte del cast di “NCIS: Los Angeles”, dopo aver militato in altre serie di successo come “Smallville”, “Supernatural” e “Riverdale”.

Le sezioni in gara sono: Animando (animazione), Stop & Doc (documentari), Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Gemme Italiane (fiction italiana) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili. Le due sezioni non competitive invece sono: Germogli di Cinema, composta da cortometraggi innovativi e meritevoli di interesse, e Meridiani, un focus dedicato ai cortometraggi provenienti da un singolo Stato, quest’anno la Francia.

Particolare attenzione sarà data alle tematiche di grande attualità come quelle sociali, diritti civili, quali disabilità, diritto all’infanzia, identità sessuale e bullismo, ma anche agli innovativi linguaggi cinematografici, preferiti soprattutto dai più giovani. Tra i premi anche un buono di un anno (ai finalisti di tre mesi) per l’iscrizione gratuita sulla piattaforma iPitch.tv: noto portale americano per gli addetti ai lavori di televisione e cinema con famosi partner quali major e case di distribuzione e produzione e importanti brand tecnici per consentire a tutti i selezionati e vincitori di far conoscere il proprio cortometraggio ad un pubblico molto più vasto e soprattutto di settore.

Non mancheranno speciali appuntamenti durante la manifestazione: 4 anteprime mondiali, 6 anteprime europee e 17 anteprime italiane, oltre a una mostra fotografica 100 volte Ugo Tognazzi - Una vita fuori dagli schemi tra cinema, tv e jet set che celebra i 100 anni dalla nascita del grande attore, e si terrà presso la Pinacoteca Antonio Sapone. In esposizione inediti scatti di Tognazzi sui set, in particolare durante la lavorazione dei film Liolà di Alessandro Blasetti del 1964 e La Bambolona di Franco Giraldi del 1968, in tv, teatro e vita mondana. In programma anche diversi incontri e dibattiti.

L’appuntamento

È dal 17 al 24 settembre presso il Teatro Ariston di Gaeta.

Il programma

Sabato 17 SETTEMBRE

Ore 18.00Pinacoteca Comunale

Apertura Mostra fotografica: “100 volte Ugo Tognazzi – Una vita fuori dagli schemi tra cinema, tv e jet set”

Ore 19:00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Ouverture / Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Domenica 18 SETTEMBRE

Ore 18.00 Pinacoteca Comunale

Apertura Mostra acquerelli di Mirka Perseghetti

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Lunedì 19 SETTEMBRE

Ore 17.00Cinema Teatro Ariston

Proiezione cortometraggi sezione fuori concorso “Germogli di Cinema”

Ore 18.30 Club Nautico

Presentazione collana editoriale “Visioni di Cinema” (Ali Ribelli Edizioni)

Volumi dedicati a Pier Paolo Pasolini, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Martedì 20 SETTEMBRE

Ore 17.00 Cinema Teatro Ariston

Proiezione cortometraggi sezione fuori concorso “Germogli di Cinema”

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Mercoledì 21 SETTEMBRE

Ore 17.00 Cinema Teatro Ariston

Proiezione cortometraggi sezione fuori concorso “Germogli di Cinema”

Ore 18.30 Club Nautico

Presentazione libro “Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi”

di Alice Grisa ed Emanuele Zambon (AG Book Publishing).

Presenti gli autori e gli editori. Modera la giornalista Erminia Anelli

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Giovedì 22 SETTEMBRE

Ore 17.00 Cinema Teatro Ariston

Proiezione cortometraggi sezione fuori concorso “Meridiani”

Ore 18.30 Club Nautico

Incontro con l’attore Juan Riedinger - Modera la giornalista Erminia Anelli

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Venerdì 23 SETTEMBRE

Ore 17.30 Club Nautico

Green Festival & Production: per un cinema più sostenibile

Incontro in collaborazione con l’Associazione “Air3”

Ore 18.30 Club Nautico

Il futuro del Cinema Italiano

Incontro con gli attori e registi Adriano Pantaleo, Stefano Pesce e Adelmo Togliani. Modera Carlo Griseri, curatore del portale Cinemaitaliano.info

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Proiezione selezione cortometraggi in concorso

Ore 23.30 Yach Café

Cine Lounge

Sabato 24 SETTEMBRE

Ore 19.00 Yacht Café

Visioni Talk (online)

Ore 20.00 Cinema Teatro Ariston

Photocall

Ore 20.30 Cinema Teatro Ariston

Serata di premiazione

Ore 23.30 Yach Café

Cine Party