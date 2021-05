2021 with Contemporary Art: le opere di Nun in mostra alla Benacquista Assicurazioni

Con l’arrivo di maggio le opere di un altro artista pontino arrivano ad impreziosire le pareti degli uffici della Benacquista Assicurazioni. Prosegue infatti l’iniziativa “2021 with Contemporary Art”: partendo dal calendario artistico che MAD museo d’arte diffusa ha realizzato in collaborazione con Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed alte società del Gruppo Benacquista, si è deciso di esporre le opere dell’artista di ciascun mese anche dal vivo in modo che tutti coloro che si troveranno a visitare gli uffici assicurativi potranno goderne.

Dunque dal 2 al 26 maggio si potranno ammirare i lavori di Cruciano Nasca, in arte Nun. La mostra Visioni, a cura di Fabio D’Achille, consta di splendidi panorami geometrici, alcune volte riconoscibili e altre legati alla fantasia del loro autore, straripanti di colori intensi e frutto della produzione più e meno recente dell’artista pontino.

L’appuntamento

È dunque per il mese di maggio negli orari di apertura degli uffici della Benacquista Assicurazioni.

