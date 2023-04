25 aprile a Sermoneta: visite guidate sulla via Francigena

Nuovi appuntamenti alla scoperta di Sermoneta e delle sue bellezze promossi dall’amministrazione comunale di Sermoneta in collaborazione con l’associazione Meraviglia.

In occasione della festività del 25 aprile, Liberazione dell’Italia dal regime nazi-fascista, si terrà una nuova visita guidata tra arte, storia e natura che porterà i partecipanti in uno speciale itinerario che congiunge l’Abbazia di Valvisciolo e il centro storico passando per la Via Francigena.

È proprio la Via Francigena del Sud a essere protagonista di un ampio progetto di promozione e valorizzazione ideato dal Gruppo dei Dodici e sostenuto dalla Regione Lazio.

Queste iniziative, insieme alle visite guidate che ormai si tengono ogni prima domenica del mese, sono volte a scoprire vicoli, chiese, monumenti meno conosciuti dello splendido borgo medievale anche attraverso aneddoti, storie popolari e leggende tramandate di generazione in generazione.

L’appuntamento

È per martedì 25 aprile alle ore 10.00, per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare contattando il numero 324/8821981.