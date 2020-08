Vivi i Parchi: alla scoperta del mestiere dei Carbonai a Terracina

Prosegue la manifestazione Vivi i Parchi del Lazio: una serie di attività di intrattenimento e scoperta del territorio.

Domenica 9 agosto presso la Fonte Santo Stefano a Terracina si terrà un laboratorio attività didattica per ragazzi “Le vie del carbone e le carbonaie” organizzata dall’Ente Parco Ausoni in collaborazione con l’Associazione “Svalvolati – Into the Wild”.

A partire dalle 8.30 verrà ricostruita una carbonaio su un’antica piazzola originale e scoprire così tutte le tradizioni e le usanze legato al mestiere dei carbonai e alla vita delle loro famiglie. Attraverso delle testimonianze ancora presenti sul territorio si potranno tutelare e condividere il patrimonio di cultura e tradizioni di questi luoghi e al tempo stesso la giusta attenzione per l’ambiente e il paesaggio.

Le attività si svolgeranno nello scrupoloso rispetto delle norme anti COVID-19.

L’appuntamento

È per domenica 9 agosto a partire dalle 8.30 presso la fonte Santo Stefano a Terracina, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3405546554.

Foto tratta dal sito Parchi Lazio

