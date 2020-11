Volare Concerto a Domenico Modugno: on line lo spettacolo di e con Gennaro Cannavacciuolo

In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività della Fondazione Campus Internazionale di Musica, l’attore e cabarettista partenopeo di nascita ma pontino d’adozione Gennaro Cannavacciuolo regala il suo spettacolo Volare Concerto a Domenico Modugno per una diretta Facebook sulla pagina del Campus.

Un evento imperdibile che si terrà venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 e vedrà Gennaro Cannavacciuolo impegnato in questo omaggio a Modugno che spazia tra musica, varietà e teatro. Uno spettacolo che riscuote successi in tutta Italia e all’estero dalla fine degli anni ’80, che ha ricevuto i complimenti da Modugno stesso che lo vide prima che la sua malattia peggiorasse.

Uno spettacolo che ripercorre le tappe del percorso artistico di Mister Volare ma miscela autori indimenticati del teatro italiano da Salvatore Di Giacomo a Eduardo con i grandi successi musicali della tradizione italiana.

Lo spettacolo, che vanta oltre 600 repliche, è diviso in due parti. La prima dedicata più allegra e irriverente caratterizzata dalle canzoni dialettali (come O ccafè, La cicoria, U pisci spada e Io mammeta e tu), da alcuni monologhi teatrali e dal dialogo tratto dalla commedia Tommaso D’Amalfi eseguito con la voce fuoricampo di Pupella Maggio, che partecipò registrando la sua parte. La seconda parte più poetica con le canzoni d’amore più celebri di Modugno come Vecchio frac, Tu si na cosa grande, Resta cu mme e la celebrerrima Nel blu dipinto di blu.

L’appuntamento

È per venerdì 4 dicembre alle ore 21.00 sulla pagina Facebook della Fondazione Campus Internazionale di Musica.