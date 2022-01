I Weekend di Convivium al Museo Archeologico di Priverno

Indirizzo non disponibile

Tornano gli interessanti incontri di approfondimento al Museo Archeologico di Priverno dal 23 gennaio al 12 febbraio si terranno ben sei incontri dedicati alla cultura del cibo nell'antichità: I Weekend di Convivium.

Sei appuntamenti per ascoltare il racconto di usanze e costumi dei nostri avi. Si partirà dalla suddivisione del calendario, in particolare i giorni lavorativi e quelli festivi, la divisione delle stagioni, per proseguire poi con le usanze a tavola, i luoghi delle feste e dei banchetti, i piatti tipici.

Tra gli appuntamenti anche dei laboratori a tema dedicati ai bambini per imparare giocando.

Per partecipare saranno necessari green pass rafforzato, mascherina FFP2 e la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 0773912306 / 3472330723.

Il calendario degli incontri

domenica 23 gennaio

ore 16.30 Museo Archeologico

Sfogliando il Museo: Si comincia dal calendario: le stagioni, il lavoro, il cibo, le feste

sabato 29 gennaio

ore 16.30 auditorium Santa Chiara

Rovistando nei Magazzini di Scavo: Piatti, bicchieri e tegami: dal coccio alla storia

domenica 30 gennaio

ore 16.30 Museo Archeologico

Sfogliando il Museo: Il lusso nei triclini: i luoghi del banchetto e lo sfoggio di ricchezza

sabato 5 febbraio

ore 16.30 auditorium Santa Chiara

Rovistando nei Magazzini di Scavo: Ricerca, catalogazione, conservazione e i reperti riprendono vita

domenica 6 febbraio

ore 16.30 Museo Archeologico

Sfogliando il Museo: Storie in cucina... e il pane e il garum non mancano mai

sabato 12 febbraio

ore 16.30 auditorium Santa Chiara

Una firma è per sempre - laboratorio didattico per bambini