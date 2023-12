XMAS Dance Festival: tutto pronto per la IV edizione

Tutto pronto per la quarta edizione per il “XMAS Dance Festival” competizione nazionale di danza organizzato dalla scuola di Formazione Artistica Professionale di Cisterna (Fap) in collaborazione con la scuola d’arte Non Solo Danza di Latina (NSD), vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Cisterna di Latina.

Il contest si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre presso il Palasport in Viale delle Provincie a Cisterna in una due giorni di full immersion nella danza contemporanea. In questa occasione arriveranno a Cisterna coreografi di caratura internazionale che coinvolgeranno i ragazzi provenienti da tutta Italia.

I vincitori del XMAS Dance Festival riceveranno in premio delle importanti borse di studio che daranno loro la possibilità di poter ballare in alcune delle scuole più importanti del mondo (Los Angeles, Londra, Milano, Roma…). Nel contest sono previsti anche dei premi speciali. Il premio intitolato a Desirée Mariottini, rivolto al talento più meritevole della manifestazione rigorosamente minorenne, darà la possibilità al vincitore, di potersi formare nelle discipline della danza in alcune delle scuole più ambite di Los Angeles; e il Premio Conit, fortemente voluto dall’organizzazione e dall’azienda partner.

Nel pomeriggio di domenica si terrà un contest dedicato alle crew e alle scuole di danza provenienti da tutta Italia, la cui giuria sarà composta dai coreografi Thomas Signorelli, Gianluca Lanzillotta, Claudia Laruccia e Federica Esaminato.

Nella giornata di chiusura si terrà una grande festa animata da CMC Eventi e Deejay & Intrattenimento che culminerà con il concerto dei Big Soul Mama Gospel Choir. Nei giorni del festival sarà organizzata anche una raccolta fondi per la Fondazione Doppia Difesa Onlus nata dalla volontà di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno per aiutare le vittime a riconoscere i soprusi che subiscono, a uscire dal silenzio prima che qualcosa di grave possa accadere.

L’appuntamento

È al Palasport di Cisterna sabato 16 e domenica 17 dicembre, l’ingresso è libero e gratuito.