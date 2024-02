CAF e CAAF: cosa sono? Che servizi offrono? Dove trovarli a Latina?

Spesso si parla di agevolazioni per le fasce più deboli che si ottengono con un’attestazione di reddito che dimostri di rientrare in certi parametri, ma come si ottengono le informazioni per accedere per esempio ai bonus sulle bollette? A chi rivolversi per chiedere aiuto nella presentazione di tali attestazioni?

Da questo punto di vista sono fondamentali le attività dei CAF CAAF e patronati, ma che differenza c’è tra i vari uffici?

CAF e CAAF cosa sono?

I CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e i CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale) sono sportelli autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nati per aiutare lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche i datori di lavoro, a risolvere problemi e le incombenze fiscali.

Mentre i CAAF fanno parte delle strutture sindacali come Cisl, Cgil e Uil, o sindacati minori, i CAF possono essere aperti come società di capitali da soggetti privati, che siano avvocati, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e periti commerciali abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali.

Quali servizi offrono?

Si è detto che i CAF e CAAF forniscono assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per la gestione di imposte e tasse.

Tra i servizi fiscali che offrono ci sono le dichiarazioni dei redditi: 730, modello Unico, modello ISEE, ISEEU (per l’università) e ISEE corrente, ma anche la compilazione del modello RED per i pensionati, la compilazione della domanda per il reddito di cittadinanza e per l’esenzione dal ticket sanitario. Questo tipo di servizio di solito è gratuito o avere un costo minimo per gli iscritti al sindacato.

Ci sono altri servizi che invece possono essere a pagamento e le tariffe variano se si è iscritti o meno come: la dichiarazione IMU, il calcolo degli F24 per IMU e TASI,

le visure catastali e ipocatastali, la registrazione di un contratto di affitto, le successioni, le volture, i contratti di lavoro domestico per colf, badanti ecc, la richiesta della firma digitale o dell'Identità Digitale SPID. Quando si decide di rivolgersi a un CAF o CAAF è sempre bene controllare l’elenco dei servizi offerti e il costo di ciascuno di essi.

Che differenza c'è tra CAF e patronato?

È un ente senza scopo di lucro che può essere gestito da Confederazioni e Associazioni nazionali di lavoratori ed eroga servizi di pubblica utilità, sia a titolo gratuito che a pagamento. Mentre i CAF e CAAF si occupano principalmente di questioni fiscali i patronati coprono un raggio d’azione più ampio dalla previdenza sociale alla salute. Un patronato può avere al suo interno anche un CAF e CAAF.

Trovare CAF e CAAF a Latina

Sono moltissimi i CAF a CAAF presenti in città, quasi tutti i sindacati ne possiedono uno e se non si è iscritti a uno in particolare, dove è bene recarsi perché gran parte dei servizi è gratuito o quasi, è possibile scegliere liberamente uno dei CAF o CAAF convenzionati con il Comune di Latina. È possibile trovare sul sito ufficiale l’elenco degli uffici convenzionati.