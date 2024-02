Patronati a Latina: cosa sono? Che servizi offrono?

A chi rivolgersi se si vuole chiedere una pensione di invalidità o l’assegno di accompagnamento? L’assegno di disoccupazione o bonus vari? Oltre ai CAF e CAAF che svolgono per lo più assistenza fiscale, ci sono i Patronati.

Cos’è un patronato?

È un ente che nasce all’interno di una organizzazione sindacale, che sia di lavoratori dipendenti, autonomi e datori di lavori, che è sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal quale riceve fondi in base alle attività svolte sul territorio.

Che ruolo ha?

Il patronato si occupa di tutelare i diritti individuali dei cittadini sia italiani che stranieri. Svolge costante attività di consulenza, assistenza e informazione in ambito previdenziale, sanitario e socio-assistenziale, incluse anche quelle in materia di immigrazione ed emigrazione.

Che servizi offre al cittadino?

Presso il patronato si può trovare oltre all’assistenza fiscale dei CAF e CAAF, ovvero compilazione della dichiarazione dei redditi, 730, modello Unico, modello ISEE, assistenza nella gestione di tasse e imposte, consulenza in vari altri ambiti. Presso un patronato si può inoltrare la richiesta per la pensione di vecchiaia, per la pensione di invalidità, per l’assegno di disoccupazione, per il reddito di cittadinanza, domanda di invalidità e accompagnamento e molti altri servizi importanti. Presso un patronato si può richiedere anche lo SPID. Per lo più i servizi dei patronati sono gratuiti poiché ricevono finanziamenti dallo Stato e in parte dalle quote associative sindacali. Dopo la stretta sui finanziamenti avvenuta nel 2018 alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. È sempre bene controllare che tipo di servizi offre ciascun patronato e l’eventuale costo.

Patronati a Latina

Sono molti i patronati a Latina, ciascun sindacato e categoria spesso ne ha uno, tra i maggiori che offrono più servizi e maggiori disponibilità di appuntamento ci sono sicuramente quelli dei maggiori sindacati: l’INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) della CGIL in via Cerveteri, l’INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) della CISL in via San Carlo da Sezze, l’ITAL (Istituto Tutela e Assistenza dei Lavoratori) della UIL in via Sante Palumbo.