Meteo: tornano le piogge, possibili rovesci e temporali. Nuova allerta in tutto il Lazio

Nuova allerta meteo in tutte le zone del Lazio, compresa quindi la provincia di Latina. Si attendono infatti ancora piogge e maltempo in tutta la regione ancora per i prossimi giorni con rischio di rovesci e temporali; l’avviso per le condizioni meteo avverse è stato emanato nelle scorse ore.

Nel documento della Protezione Civile viene riportata una previsione di "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori settentrionali e sparse sul resto della regione”.

Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica con validità dalle prime ore di domani, 28 febbraio e per le successive 24 ore, come riportato nella tabella in basso.