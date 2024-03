Dopo il vento, la pioggia: allerta meteo anche per la giornata di lunedì

Un nuovo bollettino di avverse condizioni meteorologiche è stato diramato dall'Agenzia regioanle di protezione civile del Lazio anche per la giornata di domani, lunedì 11 marzo. Dalle prime ore del mattino e per le successive 18- 24 ore si prevendono infatti su tutto il Lazio e in provincia di Latina precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Per queste ragioni l'agenzia di protezione civile del Lazio ha segnalato un'allerta meteo gialla su tutto il territorio.