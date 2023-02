Meteo Latina, in arrivo il freddo dalla Russia. Temperature in calo anche in provincia

Freddo in arrivo dalla Russia e temperature in calo anche nella provincia di Latina. Colpirà anche il territorio pontino l’ondata di freddo che dalla prossima settimana interesserà il nostro Paese. A confermarlo sono gli esperti di 3bmeteo.com.

“Un primo deciso calo termico si concretizzerà entro il weekend, ma sarà da lunedì e nei giorni successivi che il freddo interesserà in modo più deciso buona parte d’Italia” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “un primo deciso calo termico si concretizzerà entro il weekend, ma sarà da lunedì e nei giorni successivi che il freddo interesserà in modo più deciso buona parte d'Italia”.

“Mancando ancora diversi giorni fornire dettagli è prematuro – precisa Ferrara –, ma quello che a oggi comunque ci appare evidente è che assisteremo ad un tracollo termico (anche di 8-10°C rispetto ai valori attuali) e temperature sotto la media per diversi giorni, con freddo che dovrebbe risultare più incisivo lungo il lato adriatico, dove verrebbe tra l'altro acutizzato da sostenuti venti di bora e grecale con raffiche anche di oltre 50-60km/h. Le temperature massime potrebbero non superare i 5-7°C in Valpadana e lungo il versante adriatico, mentre nottetempo e già dalle ore serali registreremo con tutta probabilità estese gelate sulle pianure interne non solo del Centronord ma anche del Sud; gelo su Alpi e Appennino con temperature abbondantemente sotto lo zero, in alcuni casi anche durante le ore diurne”.

Le prime avvisaglie si potranno avere in alcune zone già dal fine settimana. “Sabato un primo impulso freddo interesserà il Sud innescando qualche rovescio sparso, nevoso fin sotto gli 800-1000m; ancora poco o nulla altrove salvo qualche nevicata sulle Alpi di confine. Domenica il freddo dalla Russia farà un ulteriore passo verso l’Italia favorendo qualche rovescio dal Nordest verso il Centro a fine giornata, nevoso anche a bassa quota. Le temperature inizieranno a calare in modo più deciso a partire dal lato adriatico” concludono gli esperti.

Meteo Latina: le previsioni per il fine settimana

Fine settimana all’insegna del bel tempo con sole splendente per l'intera giornata a Latina, sia sabato 4 che domenica 5 febbraio. Sabato la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C mentre un primo calo della colonnina di mercurio si registra però già da domenica: secondo le previsioni di 3bmeteo.com, la temperatura massima sarà, infatti, di 10°C e la minima di -2°C.