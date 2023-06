Maltempo: nuova allerta gialla in provincia. La Protezione civile del Lazio scrive ai sindaci

Resta alta l’attenzione sul fronte maltempo nella provincia di Latina. Solo nella giornata di ieri un violento nubifragio ha travolto la città di Sezze con allagamenti e disagi in diverse zone e una frana in località Casali.

E mentre è ancora in corso la conta dei danni, una nuova allerta è stata emanata in queste ore dalla Protezione civile regionale che interessa diverse zone del Lazio, tra cui proprio il territorio pontino. Nel documento si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati moderati”.

L’Agenzia Regionale della Protezione civile Lazio ha quindi diramato l’allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, e per le successive 3-6 ore, e dalla tarda mattinata di domani, martedì 13 giugno, e per le successive 6-9 ore (come si vede dalla tabella in basso). Il permanere di tale instabilità è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì.

La stessa Protezione civile, proprio in considerazione dell’attuale periodo “caratterizzato da una significativa instabilità meteorologica che si manifesta con precipitazioni particolarmente intense, di tipo puntuale e localizzato, determinando fenomeni di allagamenti e smottamenti”, ha inviato una nota ai sindaci e alle Prefetture del Lazio.

Nella nota inviata, si raccomanda “la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi. Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali”.