Ancora maltempo anche nelle prossime ore nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. La pioggia tornerà a cadere e l’attenzione resta alta anche per il vento.

L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso quindi una nuova allerta gialla valida dalla sera di giovedì 2 novembre e per le successive 18-24 ore. Secondo quanto riportato nel bollettino di condizioni meteo avverse, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni, inoltre, “saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Partendo da questo, il Centro Funzionale regionale della Protezione civile ha emanato su tutto il territorio laziale, l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali (come si vede dalla foto in basso).

Meteo Latina: le previsioni

Entrando più nel dettaglio, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina per venerdì 3 novembre si attendono “nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio”; pioggia si prevede anche nella notte. La temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 14°C.

Attivato il Coc a Terracina

In considerazione proprio dell’allerta meteo, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti dalle 20 di oggi ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile “per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione”. Il Coc resterà attivo nei locali del Comando di polizia locale fino al termine dell’allertamento del sistema di Protezione Civile regionale. ?