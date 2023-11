Dopo la tregua torna la pioggia: allerta gialla nel Lazio e in provincia

Dopo una breve tregua torna la pioggia sul Lazio e sulla provincia di Latina. L'agenzia regionale di protezione civile ha emesso oggi un'altra allerta gialla per avverse condizioni meteorologiche per la giornata di domani, martedì 7 novembre. Dalle prime ore della mattinata e per le successive 18-24 ore si prevedono infatti precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori meridionali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

"A Latina nella giornata di domani ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi - spiega poi 3bmeteo.com - in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata. Sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata del 7 novembre la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".