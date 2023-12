Si alza l’attenzione per il vento: allerta gialla nel Lazio. Rischio mareggiate sulle coste

Dopo alcuni giorni di tregua si alza di nuovo l’attenzione sul fronte maltempo nella provincia pontina come nel resto del Lazio, soprattutto a causa del vento.

Nelle scorse ore la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse; dal mattino di venerdì 15 dicembre, e per le successive 24 - 36 ore, si legge nel documento, “si prevedono venti da forti a burrasca su tutto il territorio regionale, con ulteriori rinforzi specie sui settori settentrionali, appenninici e costieri”. Previste anche “mareggiate lungo le coste esposte”.

Per questo è stata emanata una allerta gialla per il vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, come riporta il sito di 3bmeteo.com per venerdì 15 dicembre si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge”. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, mentre “i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest”.