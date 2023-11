Venti forti di burrasca: scatta l’allerta meteo in tutto il Lazio. Mareggiate lungo le coste

Dopo qualche giorno di tregua, si alza di nuovo l’attenzione sul fronte maltempo. L’ agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso infatti un’allerta gialla per l’intera giornata di domani, venerdì 17 novembre, con particolare riferimento al vento.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene scritto che dalla mattina del 17 novembre, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca, fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali specie sui settori costieri e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, per venerdì 17 novembre, gli esperti di 3bmeteo.com prevedono una “giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni”. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C.