Meteo Latina, con il fine settimana arriva il freddo. Allerta per il vento nel resto del Lazio

“Nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio, tra la sera di venerdì 19 gennaio e nel corso di sabato 20 gennaio, complice l'avanzare di una perturbazione questa volta a carattere freddo, che interesserà gran parte del territorio”: queste le previsioni per il fine settimana, e che riguardano anche la provincia di Latina, degli esperti di 3bmeteo.com.

Ad entrare più nel dettaglio è l’esperto Stefano Ghisu. Sono “previste precipitazioni moderate, più frequenti e consistenti in particolare tra reatino, romano, pontino e frusinate, coinvolto anche il viterbese seppur con fenomeni più deboli e meno persistenti. Il transito dei fenomeni sarà accompagnato dall'ingresso di aria più fredda in quota, favorevole ad un netta diminuzione delle temperature e con esse anche della quota neve. Nella notte di sabato - aggiunge il meteorologo - non si escludono brevi episodi di neve o pioggia mista a neve sul viterbese sin verso i 500-600 m, nel corso del mattino anche sulle aree appenniniche di reatino e frusinate, sin verso i 500-700m.

Fenomeni che interesseranno l'Appennino e il basso Lazio fino al primo pomeriggio di sabato, a cui segue poi un progressivo miglioramento. Venti in rinforzo da Nordest, con forti raffiche sul viterbese. Domenica stabile e ben soleggiata, con ventilazione moderata da Nordest, ancora a tratti forte sul viterbese; temperature in calo specie nelle minime”.

Temperature che saranno in calo anche nel territorio pontino a partire soprattutto da domenica 21 gennaio. “Nel lungo termine - conclude Stefano Ghisu -, almeno sino al 27-28 gennaio, la tendenza mostra una notevole intensificazione dell'anticiclone, con una netta ripresa termica ben oltre le medie stagionali. Soltanto con i primi di febbraio la situazione potrebbe riportare degli scenari più in linea con la stagione invernale”.

Allerta per il vento su parte del Lazio

Per quanto riguarda il vento, l’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla valida dalla serata di oggi, venerdì 19 gennaio, e per le successive 18-24 ore su alcune zone della regione: sono interessate in particolare la zona A (Bacini Costieri Nord), la zona B (Bacini Medio Tevere) e la zona C (Appennino di Rieti). Come viene riportato sul documento, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca nord-orientali”; mareggiate lungo le coste esposte.