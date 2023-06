Acqualatina: approvato il Bilancio 2022, si chiude con un utile di 7,6 milioni di euro

E’ stato approvato il Bilancio 2022 di Acqualatina che chiude con un utile di 7,6 milioni di euro. Il documento ha ricevuto l’ok dall’Assemblea dei soci che si è riunita ieri, con all’ordine del giorno proprio l’approvazione del Bilancio 2022.

Un documento, commentano da Acqualatina che “conferma il trend positivo della società dal punto di vista economico, nonostante le difficoltà contingenti e il loro peso sull’equilibrio finanziario. Anche quest’anno, l’utile d’esercizio verrà destinato a riserva, per poter coprire gli effetti dei rincari e sostenere la crescita degli investimenti”.

“Ringrazio a nome mio e del Consiglio di Amministrazione, tutti i sindaci e i soci presenti, che oggi hanno sostenuto la società e le scelte operate - ha commentato il presidente Lauriola -. Un ringraziamento va anche a tutto il personale di Acqualatina che ha sostenuto il peso di un periodo storico impegnativo, iniziato con la pandemia ed evoluto nel percorso per l’ottenimento dei fondi Pnrr". “Lo scenario che ci troviamo a vivere è caratterizzato da difficoltà che stanno impattando in maniera importante anche sulla nostra società - ha poi aggiunto l’Ad Lombardi -. Prima fra tutte, l’aumento dei costi dell’energia, che risulta ancora la principale voce di spesa in Bilancio. Tale incremento, registrato già nel 2021, ha subito un’impennata nel 2022, con significativo impatto in termini economici, finanziari e operativi. A questo si va ad aggiungere l’impegno richiesto per rispettare gli standard di qualità previsti dall’Arera e il lavoro straordinario fatto sui progetti presentati per il finanziamento Pnrr. In tale scenario, la società ha realizzato investimenti in crescita rispetto agli anni passati e ha posto le basi per un incremento ancora più significativo nei prossimi anni, il tutto a parità dei costi del personale”.

Per quanto riguarda poi nello specifico il Pnrr, il piano del gestore in corso di attuazione con i fondi si basa su due filoni: da un lato il recupero delle perdite idriche e i lavori infrastrutturali su reti e centrali, dall’altro la digitalizzazione dell’intera gestione operativa.