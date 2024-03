Agevolazioni Tari, al lavoro su modifiche al regolamento per gli sconti

Due modifiche al regolamento per rendere applicabili gli sconti già previsti per determinate categorie di esercizi commerciali e utenze domestiche e l’apertura del front office presso gli uffici dedicato a tutti gli utenti: queste le novità in merito alla Tari che sono state annunciate dal Comune nelle ultime ore.

L’argomento relativo alla modifica regolamentare per le agevolazioni è stato illustrato ieri mattina dall’assessore al Bilancio Ada Nasti e dal dirigente del servizio Entrate Quirino Volpe alle associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto il mese scorso un protocollo d’intesa con il Comune di Latina sulla fiscalità locale, in risposta alla duplice esigenza di favorire l’assistenza fiscale delle associazioni ai propri associati e di agevolare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti facilitando l’accesso agli uffici.

Le possibilità novità sono state apprezzate dalle stesse associazioni dei consumatori, dando vita anche ad un momento di ulteriore confronto sul ravvedimento operoso e su altre tipologie di agevolazioni. E’ stata poi recepita, da parte dell’assessore Nasti e del dirigente Volpe, la rimozione di un intero articolo del regolamento, circoscritto all’emergenza Covid.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Nasti ha anche anticipato il contenuto di una deliberazione di giunta approvata nel pomeriggio. “Si tratta di un adeguamento strutturale ed impiantistico, ovvero di una ristrutturazione degli uffici delle Entrate per la realizzazione del front office Tari, che attualmente manca. Dopo aver attivato gli sportelli dedicati alle associazioni dei consumatori e ai commercialisti, in aderenza ai protocolli sottoscritti con entrambe le categorie, finalmente potremo offrire a tutti i cittadini uno sportello Tari, al momento inesistente”.

All’incontro, che si è svolto nella sala De Pasquale del Comune di Latina, erano presenti anche Antonio Formiconi di Codacons, Antonio Bottoni di Codici, Daniele Mazzoli e Giuseppe Lucarini di AssoConsItalia, Laura Ardia e Vitaliano Patriarca di Federconsumatori e Claudia Diana di Adiconsum.