Riqualificazione e riduzione del rischio allagamenti, dal Pnrr quasi 6 milioni di euro

Il settore Lavori pubblici del Comune di Aprilia ha indetto sette gare ad evidenza pubblica per la realizzazione di altrettanti progetti finanziati dal Pnrr.

Gli interventi messi a gara interessano la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree degradate lungo l’asse di viale Europa attraverso la realizzazione di un parco attrezzato e di una pista dedicata a camminatori e runners nel quartiere Toscanini con un finanziamento 200 mila euro; rifunzionalizzazione dell’area comunale in via Orazio a Campoverde con relativa realizzazione di un parco pubblico per un ammontare di 500 mila euro; lavori sul fosso affluente Spaccasassi e relativa messa in sicurezza del ponte di via Isole e via Panciotti per la riduzione del rischio idraulico e di allagamenti con un finanziamento di 1 milione di euro; interventi in via Carroceto con la messa in sicurezza del ponte sul fosso della Ficoccia per la riduzione del rischio idraulico e di allagamenti con finanziamento di1 milione di euro; interventi in località Frassineto con lavori di messa in sicurezza del fosso allacciante al corso d’acqua Astura con un altro milione di euro. E ancora per la riduzione del rischio idraulico e di allagamenti saranno effettuati interventi in località Campoverde per la regimentazione delle acque sorgive in via Rosselli e in zona Aprilia nord con lavori di regimentazione delle acque superficiali, ciascuno dei quali sarà finanziato con un milione di euro.

“Il Comune di Aprilia ha saputo recepire dal Pnrr nel complesso circa 40 milioni di euro - spiega l’assessora alle Grandi opere Luana Caporaso - non appena saranno terminati i sette affidamenti partiremo con le nuove progettualità”.