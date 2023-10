Case popolari: il sindaco di Gaeta Leccese incontra il presidente dell’Ater Dellapietà

Il potenziamento dell’offerta di edilizia economica popolare a Gaeta - sia dal punto di vista di nuove costruzioni che del miglioramento dell’attuale situazione abitativa - e la riqualificazione energetica di alcuni immobili già esistenti, che partirà a breve: sono state queste alcune delle questioni affrontate nel corso dell’incontro che nei giorni scorsi c’è stato nel Comune della città del Golfo con il presidente dell’ateo di Latina Enrico Dellapietà. Un incontro promosso dal sindaco Cristian Leccese, dal consigliere regionale Cosmo Mitrano e dal consigliere comunale Massimo Magliozzi.

“Emergenza abitativa e sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono tra i temi che abbiamo inserito nel programma elettorale e che vogliamo portare avanti sotto tutti i punti di vista con azioni concrete - ha commentato il sindaco Leccese -. Solo pochi mesi fa, in Consiglio comunale, per esempio, è stata approvata la proposta di Piano di alienazione degli alloggi di Erp riguardante il fabbricato di Mazzamariello: un primo passo che permetterà a molti concittadini di realizzare dopo tanti anni un sogno. Non dimentichiamo, inoltre, la sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, che ha già riscontrato apprezzamento da parte di organizzazioni sindacali e associazioni di proprietari e inquilini. Un ulteriore segnale nella risoluzione di un problema così sentito nella nostra città.

La nostra azione non si fermerà qui, ma proseguirà grazie alla collaborazione con l’Ater, e per questo ringrazio Dellapietà per la sua presenza qui a Gaeta. Un incontro ufficiale promosso anche dal consigliere regionale Cosmo Mitrano e dal consigliere comunale Massimo Magliozzi, in cui abbiamo tracciato una nuova strada per il futuro, verso il potenziamento e miglioramento dell’offerta di edilizia economica popolare”.

“È stato un proficuo incontro – ha aggiunto il presidente Dellapietà - nell’ambito del quale abbiamo posto le basi per migliorare i nostri servizi e cercare di corrispondere al meglio alle esigenze abitative dei cittadini di Gaeta”.