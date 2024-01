Il bilancio della sindaca Celentano: “Ecco cosa abbiamo fatto nei primi mesi di mandato e i prossimi progetti”

E' stato fatto un bilancio dei primi mesi di mandato, con un focus sugli eventi natalizi, e sono stati annunciati i prossimi progetti nel corso della conferenza convocata dalla sindaca di Latina Matilde Celentano per oggi, martedì 9 gennaio. Nell’incontro con la stampa la prima cittadina ha snocciolato gli obiettivi raggiunti da maggio annunciando anche quelli prefissati per l’anno appena iniziato e su cui l’amministrazione è al lavoro, dal futuro della Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi, fino all’isola pedonale in centro e al teatro Cafaro.

Latina in corsa per essere Capitale della Cultura 2026

Si parte quindi dalla fine del 2023 e dagli eventi per le festività natalizie, eventi “perfettamente riusciti che hanno ridato linfa vitale alla città e hanno permesso ai cittadini di vivere a pieno il centro. Il Natale è stato un successo e ce lo certificano le persone che hanno dimostrato grande entusiasmo e il loro apprezzamento ripaga tutte le fatiche. So che non è abbastanza ma abbiamo registrato un cambio di passo e solo chi non vuole non se ne accorge” ha commentato la sindaca Celentano che ha ricordato anche, nell'anno che si è appena concluso, l’importanza della candidatura di Latina a Capitale della Cultura per il 2026 - il capoluogo è tra le 10 città finaliste -. “Nessuno ci credeva e adesso tutta l’Italia parla anche di noi” ha rimarcato con orgoglio la prima cittadina che poi ha elencato quanto fatto in questi primi mesi di mandato.

Cosa è stato fatto nel 2023

Partendo dal centro di accoglienza Al Karama che dopo l’avvio della bonifica dell’area distrutta dall’incendio del luglio 2021 ora è quasi pronto a ospitare le famiglie che ora si trovano all’ex Rossi Sud, già entro la fine di questo mese. “I 19 moduli sono pronti e serviranno non solo ad accogliere i rom di Al Karama, ma anche a dare risposte all’emergenza abitativa e potranno essere destinati a nuclei che ne hanno bisogno o a persone senza fissa dimora”. Altro obiettivo raggiunto l’avvio della bonifica all’interno della ex Svar “attesa da tantissimo tempo” ha aggiunto Celentano che si è detta anche orgogliosa di essere riuscita ad approvare un bilancio di previsione prima della fine dell’esercizio precedente. “In questo modo gli uffici hanno l’agibilità economica per iniziare gli investimenti”. Soddisfazione anche per la stagione teatrale del D’Annunzio “degna e all’altezza delle aspettative, messa in piedi in pochissimo tempo dopo l’insediamento - ha detto ancora la prima cittadina -. Stiamo facendo rivivere il teatro. Siamo poi pronti ad affrontare i lavori per la ristrutturazione della Casa della cultura per mettere a disposizione della città il teatro Cafaro, la pinacoteca e la sala conferenza. Lavoriamo giorno e notte con tutti gli uffici che ringrazio per gli obiettivi raggiunti; non ci facciamo piegare dalle lungaggini della burocrazia che subiamo ma che affrontiamo per risolvere i problemi" ha poi aggiunto Celentano.

Tra le problematiche che il Comune ha dovuto affrontare in questo 2023 la chiusura del palazzetto dello sport a fine novembre. “Una decisione dolorosa ma importante per la sicurezza della città” ha spiegato la sindaca. “Stiamo lavorando per mettere in essere una nuova struttura di 3500 posti. Abbiamo affidato lo studio di fattibilità per impiantare la tensostruttura nella zona della q4 e stiamo lavorando per ristrutturare il Palabianchini. Perché noi vorremmo avere due strutture per dare risposta alle esigenze sportive della città. Fra un anno avremo poi un nuovo parco Falcone e Borsellino mentre presto verranno avviati i lavori nel parco di via Sezze che intitoleremo a Jean-Luc Krautsieder morto in Francia dopo una violenta aggressione”.

Gli obiettivi per il 2024

Sollecitata dalle domande dei cronisti poi Celentano ha illustrato gli interventi che l’amministrazione farà nei mesi a venire. Sul tema dei rifiuti, ha spiegato, la priorità è quella di “contrastare l’evasione puntando ad abbassare i costi delle bollette. Con la nomina del nuovo Cda c’è stato un cambio di passo e i passaggi successivi sono l’approvazione a giorni del piano industriale e del Pef”. Altro tema caldo quello dell’isola pedonale in centro la cui sperimentazione dovrebbe terminare alla fine del mese di gennaio. “In accordo con tutta la maggioranza ci stiamo avviando verso una definitiva pedonalizzazione del centro in linea con le direttive europee; non si può tornare indietro. Tutti insieme pensiamo a un’isola pedonale che sarà arricchita di contenuti e con un nuovo arredo urbano”.

Due notizie sono poi arrivare a margine della conferenza, sul futuro dell'ex Banca D’Italia e dell’ex Garage Ruspi. “Per l’ex Banca d’Italia stiamo lavorando per farla diventare sede universitaria. Riteniamo che sia lo spazio adatto per ospitare anche diverse facoltà” ha detto la prima cittadina annunciando per domani un incontro con la rettrice de La Sapienza di Roma. Per quanto riguarda invece l’ex Garage Ruspi "in cui sono quasi terminati i lavori, si conta di poter procedere con la consegna entro al massimo 10 o 15 giorni. E’ un bellissimo spazio polifunzionale che vogliamo consegnare ai giovani che lamentano proprio una carenza di spazi per loro” ha poi concluso la prima cittadina.