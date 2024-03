Il bilancio non passa, cade l'amministrazione di Itri guidata dal sindaco Agresti

Cade l'amministrazione comunale di Itri, guidata dal sindaco Giovanni Agresti, sulla mancata approvazione del bilancio di previsione. La fine anticipata, arrivata a metà della consiliatura, è stata decretata nel corso del consiglio comunale di ieri, con il bilancio di previsione di fatto bloccato su un risultato di parità: otto voti a favore e otto contrari al documento di bilancio. A Itri si apre così la strada a un nuovo commissariamento, il terzo negli ultimi nove anni.

A votare contro, Elena Palazzo, Antonio Fargiorgio, Vittoria Maggiara, Simone Di Mascolo, Salvatore Ciccone, Alessia Mancini, Giuseppe Cece e Francesco Bedendo. Molte le polemiche che hanno accompagnato l'ultima assise. "Siamo qui a sancire il fallimento di un progetto politico in cui ho creduto fortemente e per cui ho lavorato a testa bassa, insieme ad altri che come me ci avevano creduto e poi sono stati smentiti - ha detto in aula consiliare Elena Palazzo - Siamo arrivati all'esclusione della giunta, ma non ci scandalizza. FdI è rimasto comunque in maggioranza perché ha il massimo rispetto del patto con i cittadini. Sono gli elettori a stabilire con il voto chi governa e chi sta all'opposizione, non possono essere i gjochi di palazzo ad alterare questo equilibrio. Questa assise però ha fatto questo: ha alterato gli equilibri. I consiglieri eletti rappresentavano un programma".