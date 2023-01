Comune di Cisterna e commercianti insieme per la promozione del territorio

L?intesa tra commercianti e amministrazione comunale di Cisterna si rafforza e partecipa al bando della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone Latina per il progetto ?Cibo, territorio e tradizioni? da affiancare al già consolidato ?Sbaracco?. Il Comune di Cisterna, insieme alle organizzazioni di commercio, ha risposto al bando per la concessione di contributi a favore dei comuni e delle province di Frosinone e Latina finalizzati alla promozione del territorio. L?idea è quella di arricchire l'appuntamento dello ?Sbaracco?, ovvero un week end dedicato ai saldi di fine stagione, in una vera e propria Festa del commercio all?aperto, organizzando in concomitanza una rassegna di visite guidate, degustazioni, promozioni di attività e prodotti del territorio da tenersi sabato 4 e domenica 5 marzo prossimi.

Oltre allo shopping, i visitatori potranno approfittare di un?apertura straordinaria dei monumenti naturali di Torrecchia e del Giardino di Ninfa e di visite guidate nello storico Palazzo Caetani, all?interno del quale si potranno anche conoscere attività olearie, casearie, vinicole e prodotti tipici, eccellenze del territorio. Per l?occasione sarà allestito un servizio di info-point e si terrà una campagna di comunicazione attraverso i social media come Facebook e Instagram e Facebook Ads. "Un bando importante ed un finanziamento che, se concesso, consentirebbe alla nostra amministrazione di conferire ulteriore slancio e sostegno alle attività commerciali del centro aggiungendosi ai processi, già avviati di concerto con i commercianti, di costituzione e insediamento della prima rete d?impresa cittadina ? affermano il sindaco Valentino Mantini e l?assessore al Commercio Emiliano Cerro - Intendiamo ringraziare tutti gli attori del progetto e in particolare la costituenda rete d?impresa e l?associazione commercianti del centro per l?idea promozionale, nonché le associazioni di categoria che hanno deciso di aderire, per tramite di accordo di condivisione, a sostegno dell?iniziativa".