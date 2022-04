A Cisterna apre lo sportello Gap per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo

È attivo anche a Cisterna lo sportello distrettuale Gap (gioco d’azzardo patologico). Un nuovo servizio che fornirà informazioni, ascolto e prevenzione per contrastare il fenomeno accogliendo le richieste d’aiuto di persone e famiglie che, a causa dei problemi con il gioco d’azzardo, si trovano spesso a vivere profondi disagi che coinvolgono la sfera sociale, familiare, relazionale ed economica, in molti casi con gravi ripercussioni legali.

"La dipendenza da gioco d’azzardo - afferma l’assessore al Welfare e Politiche Sociali, Carlo Carletti - si colloca nell’area delle dipendenze patologiche ed è caratterizzata dall’incapacità di resistere alla tentazione persistente e ricorrente di giocare somme di denaro elevate. Le conseguenze più dirette sono ansia, tristezza o solitudine, il deterioramento delle attività personali, familiari e lavorative. Lo sportello vuole essere un punto di accoglienza delle richieste di aiuto ma anche di iniziative di prevenzione del disagio anche attraverso azioni integrate con i servizi territoriali, sanitari e comunali, con le scuole, le associazioni per promuovere il benessere e la creazione di valide alternative al gioco d'azzardo, soprattutto in favore dei giovani".

Nello sportello distrettuale Gap opera lo psicologo Manuel Bellino della società cooperativa “Il Labirinto” a cui è affidato il servizio. Per eventuali contatti o informazioni è possibile contattare il telefono 344/0364987 o la email sportellogap.lt1@labirinto. coop Lo sportello è operativo sia per mezzo di incontri da remoto che in presenza, secondo le necessità del singolo cittadino richiedente.