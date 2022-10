Sabaudia, Fondi, Terracina e Maenza insieme per il titolo di Comunità Europea dello Sport 2024

Dopo il titolo di Città Europea dello Sport 2023, il Comune di Fondi accetta l’invito lanciato dalla Città di Sabaudia e torna a lavorare ad una nuova, e ancor più entusiasmante candidatura, quella di Comunità Europea dello Sport per l’anno 2024.

Lo scorso weekend Fondi ha già ospitato la commissione Aces che, a distanza di due anni, è tornata in città per discutere il programma e visionare alcune interessanti novità come la Cima Pantani, inaugurata la scorsa estate e sempre più frequentata dai ciclisti, e l’ormai quasi ultimato Palazzetto dello Sport con annessi palatenda e area fitness.

Assieme a Fondi e Sabaudia, hanno già accettato di intraprendere questa nuova avventura anche i Comuni di Maenza e Terracina ma non è escluso che nei prossimi giorni la comunità pontina non possa crescere ulteriormente.

L’obiettivo della candidatura, spiegano dal Comune, è quello “di promuovere lo sport come elemento aggregatore, non solo all’interno di una stessa comunità, ma anche tra diverse località, in un’ottica di amicizia, interscambio e sana competizione”.

L’entusiasmo delle città delle dune, Fondi e Sabaudia, detentrici dei titoli European Town of Sport 2022 e European City of Sport 2023, sta quindi per contagiare anche i comuni limitrofi in una gara di crescita sociale e culturale, prima ancora che sportiva e infrastrutturale.

“Abbiamo accettato questa sfida per tanti motivi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – in primis per continuare lungo il percorso intrapreso affinché non si fermi tutto al 2023. In secondo luogo per avviare uno scambio anche con le città limitrofe, pensiamo per esempio a comuni senza mare i cui cittadini vogliano praticare attività sportive acquatiche oppure alla necessità, come è già accaduto, di dover ospitare squadre temporaneamente senza strutture. Qualora dovessimo raggiungere questo obiettivo sarebbe inoltre un modo per tenere i riflettori puntati sulla città anche oltre il 2023”.

La commissione, arrivata a Sabaudia lo scorso giovedì, ha avuto modo di visitare tutte e quattro le cittadine dando alcuni suggerimenti e complimentandosi per le migliorie introdotte. La candidatura al titolo di European Community of Sport 2024 è stata infine ufficializzata con una conferenza stampa che si è tenuta lo scorso sabato a Sabaudia, città capofila di questa nuova sfida.