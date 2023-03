Digitalizzazione, un progetto per migliorare le competenze dei dipendenti della Provincia

Si chiama “Syllabus” il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per sviluppare le competenze digitali dei dipendenti pubblici a cui partecipa anche la Provincia di Latina.

Si tratta di una piattaforma per la valutazione e l’erogazione della formazione che ha come obiettivi il rafforzamento delle competenze individuali dei singoli dipendenti ponendoli in linea con gli standard europei e internazionali e il potenziamento delle strutture delle amministrazioni pubbliche per migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese.

“L’iniziativa è nata dalla consapevolezza che la maggior parte della pubblica amministrazione effettuava formazione con vecchie modalità non prendendo in considerazione l’evoluzione digitale di tutti i processi amministrativi e della loro gestione”. L’ente di via Costa ha avanzato una richiesta di partecipazione nella consapevolezza che la transizione amministrativa, digitale ed ecologica passa soprattutto attraverso un investimento sul capitale umano.

Il percorso prenderà il via dal primo ambito del progetto che riguarda le competenze digitali di base dei dipendenti pubblici. Sono una novantina i dipendenti interessati: si tratta di quelli di categoria B con mansioni amministrative e tutti i dipendenti di categoria C. “Nella fase iniziale sarà effettuato un test per verificare le competenze digitali di ciascun dipendente e all’esito di tale esame ciascuno verrà indirizzato al tipo di formazione adeguata al suo livello di preparazione poi, a conclusione di ogni ciclo formativo (che si svolgerà on line sulla piattaforma digitale di ‘Syllabus’) sarà effettuata una verifica attraverso un test per accedere al corso di livello superiore”.

“L’ammissione della nostra Provincia al progetto sulle competenze digitali della pubblica amministrazione – spiega il presidente Gerardo Stefanelli – rientra nel programma del mio mandato che prevede l’acquisizione di una cultura della qualificazione delle risorse umane per dare vita ad una amministrazione moderna, capace di interpretare le nuove esigenze dei cittadini, delle imprese e della società. La digitalizzazione e con essa l’aggiornamento del personale rappresentano un passaggio obbligato per favorire la diffusione dei servizi digitali e di conseguenza migliorare la qualità dei servizi”.