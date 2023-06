Discarica abusiva a Itri: sbloccati i finanziamenti per la bonifica in zona Calabretto

Sono stati sbloccati i fondi per la bonifica della discarica in zona “Calabretto” a Itri. La notizia del finanziamento deliberato è stata diffusa nei giorni scorsi dalla Regione Lazio, per voce dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, ed è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco Giovanni Agresti.

“Il problema - ricordano dal Comune di Itri - si era palesato quando nel 2019 fu scoperta questa discarica abusiva, potenzialmente molto pericolosa per la salute pubblica. Molte le proteste dei cittadini e le richieste per risolvere il problema che, sin da subito, non si prospettò di facile risoluzione. Nello scorso 2021 l’allora sindaco facente funzioni Elena Palazzo, insieme al presidente del Consiglio Comunale con delega ai Rifiuti, Salvatore Ciccone, e al consigliere con delega all’ambiente, Simone Di Mascolo, iniziarono un serrato confronto per accelerare i tempi chiedendo l’intervento celere della Regione Lazio. Finalmente, grazie all’intervento della stessa Elena Palazzo, che nel frattempo è andata a ricoprire il ruolo in Regione proprio di assessore all’Ambiente, si è riusciti ad avere un finanziamento di 150mila euro per far si che il problema venga superato”.

Dalla discarica, di grandi dimensioni, scaturivano roghi dalle esalazioni allarmanti, e questo intervento viene definito dall’amministrazione “necessario”. Si partirà dai rifiuti di grandi dimensioni, caratterizzandoli per poi smaltirli, proseguendo, in un secondo momento, alla bonifica totale dell’area.

“Sono molto soddisfatto di come il lavoro di squadra dell’amministrazione abbia portato a questa risoluzione. Ringrazio l’assessore Palazzo per il suo intervento, sono sicuro che tale sinergia porterà anche in futuro ottimo risultati alla nostra città” ha commentato il sindaco Agresti.

“Una vicenda non semplice, che ho seguito personalmente fin dall’inizio” ha commentato l’assessore Palazzo. “Vista la gravità della situazione, abbiamo lavorato concretamente ad un’azione per ricercare le risorse, rivolgendoci alla Regione e investendola direttamente della problematica. Oggi, finalmente, grazie alla determina regionale, posso annunciare che le risorse previste da quello stesso bando sono state messe a disposizione. Si tratta di 150mila euro per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente inquinanti. Grazie a questo finanziamento – conclude Palazzo - potremo avviare la rimozione dei rifiuti e la loro caratterizzazione. Questo ci consentirà, in un secondo momento, di procedere con la bonifica definitiva”.