Elezioni 2021, Rossella Muroni ed Elly Schlein a Latina a sostegno di Damiano Coletta

“Per una Latina Coraggiosa: idee e proposte per una città giusta, inclusiva e sostenibile”: questo il titolo dell’incontro che alle 17.30 di lunedì 27 settembre si terrà in piazza del Quadrato, presso il locale Quarto Lato e durante il quale interverranno, a sostegno della riconferma del sindaco Damiano Coletta e della consigliera e candidata al Consiglio comunale Valeria Campagna, l’onorevole Rossella Muroni e la vicepresidente della Regione Emilia Romagna, già deputata del parlamento Europeo, Elly Schlein.

A pochi giorni dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre avremo un momento di riflessione e confronto sul futuro della città di Latina.

“Sarà un momento molto importante – dice la Consigliera Campagna - con due personalità che rappresentano dei veri e propri modelli per la mia identità politica. Ci confronteremo su temi per noi imprescindibili in vista del secondo tempo dell’amministrazione Coletta. Per una città sempre più giusta, inclusiva e sostenibile. Per una Latina che guardi al futuro con coraggio”.