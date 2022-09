Elezioni a Latina del 4 settembre: apertura straordinaria degli uffici e voto domiciliare

Si torna al voto il 4 settembre in 22 sezioni del capoluogo pontino. Per la nuova tornata elettorale è prevista l’apertura straordinaria degli uffici Demografici nei seguenti giorni e orari:

in via Ezio 36, a Latina Scalo, Borgo Sabotino e Borgo Podgora, gli uffici resteranno aperti venerdì 2 settembre dalle 9 alle 18; sabato 3 dalle 9 alle 18, domenica 4 dalle 7 alle 23. Gli uffici sono a disposizione degli elettori per la stampa dei duplicati delle tesseere elettorali e delle relative etichette, la consegna di nuove tessere elettorali, le attestazioni al voto con procedure speciali, le autorizzazioni al voto assistito e al voto domiciliare.

In vista delle consultazioni del 4 settembre, gli elettori interessati dovranno presentare richiesta entro le 13 di sabato 3 settembre per poter esercitare il diritto di voto a domicilio, gli elettori sottoposti a trattamento sanitario domiciliare o in isolamento domiciliare a seguito di Covid-19, devono far pervenire apposita richiesta all’Ufficio Elettorale di Latina, corredata di proprio documento di riconoscimento e copia fronte/retro della tessera elettorale L’elettore dovrà allegare alla domanda apposito certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, attestante l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 4, del Decreto Legge n. 41/2022 (trattamento domiciliare o isolamento domiciliare per Covid-19); La richiesta di certificazione di essere sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento domiciliare per covid-19 va fatta direttamente alla mail della Asl medicisisp@ausl.latina.it e cellulare 329.2609075, indicando i propri dati anagrafici e recapito telefonico. Il servizio è garantito fino alle 13 di sabato 3 settembre . Domanda e allegati devono poi essere inviati via mail elettorale@comune.latina.it, via Pec elettorale@pec.comune.latina.it o consegnati a mano da un delegato presso l’Ufficio Elettorale in via Ezio 36 L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato al seggio speciale covid territorialmente più prossimo al proprio domicilio. Il voto di questi elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.