Elezioni a Terracina, ferrovia e porto: gli impegni del ministro Salvini per la città

La tratta ferroviaria Priverno/Fossanova-Terracina e il porto regionale di Terracina: questi i due delicati temi su cui si è soffermato il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenuto ieri nel corso di un incontro organizzato nell’ambito della campagna elettorale per le amministrative del candidato sindaco Francesco Giannetti.

“Lunedì 8 maggio presso il Mit - ha spiegato il leader della Lega - si è svolta una riunione con Rete Ferroviaria Italiana, Regione Lazio e Comune di Terracina per riattivare la linea in oggetto interrotta da più di 10 anni. Regione e Comune dovranno mettere in sicurezza l’area, mentre Rfi si è resa disponibile (una volta portato a termini l’intervento di messa in sicurezza) a riattivare la linea. Subito dopo l’elezione della nuova amministrazione, dunque, le parti saranno riconvocate al Ministero per la definizione delle risorse da mettere in campo e del cronoprogramma da seguire per far partire i lavori”.

Due problematiche,invece, evidenziate invece per quel che riguarda il porto di Terracina: una di competenza regionale (dragaggio e insabbiamento), la seconda di competenza proprio del Mit per quanto concerne la riqualificazione dei manufatti esistenti. “Per le problematiche relative all’insabbiamento e al dragaggio del porto - ha spiegato ancora Salvini -, abbiamo sollecitato la Regione Lazio per il tramite del nostro assessore Ciacciarielli chiedendo di stanziare subito 50mila euro. Inoltre la Regione dovrà poi approvare il Piano Regolatore Portuale. Permangono poi all’interno del porto alcune aree e manufatti fortemente degradati. Il Mit sta reperendo 400mila euro da destinare al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per intervenire in tempi rapidi dando il via alla riqualificazione delle strutture esistenti. Tra Regione Lazio e Mit - ha concluso il ministro e vicepremier - servirà un investimento di circa un milione di euro”.

“Oggi a Terracina, durante l'incontro con il candidato sindaco Francesco Giannetti, i candidati consiglieri della Lega alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, insieme al sottosegretario Claudio Durigon, i parlamentari, gli europarlamentari e i dirigenti e militanti del partito, il ministro Salvini ha voluto dare un segnale chiaro sull'attenzione che il Governo sta mettendo per i risolvere i nodi infrastrutturali che da troppi anni trascinano nella nostra provincia e in questo caso proprio nella città di Terracina" ha commentato a margine dell'incontro la deputata della Lega Giovanna Miele.