Elezioni amministrative: le proposte di Celentano per agricoltura, artigianato e terziario

“Delega all’agricoltura, riorganizzazione dell’ufficio Uma e tavolo di ascolto”: queste le promesse che la candidata sindaco del centrodestra Matilde Celentano ha fatto a Coldiretti nel corso della visita di ieri mattina al mercato “Campagna amica” insieme al presidente Denis Carnello e al direttore Carlo Picchi

“Questa iniziativa – ha dichiarato Celentano - è solo il punto di partenza: abbiamo intenzione di renderla un appuntamento fisso e di lavorare al fianco della filiera delle produzioni di qualità del territorio e valorizzare i sapori locali. Faremo quello che, come ci hanno detto, non è stato fatto fino a ora: faremo rete e ascolteremo. Il dialogo sarà sempre aperto a tutte le associazioni e ai loro delegati. Ripartiremo dalla riorganizzazione dell’ufficio Uma che deve dare risposte più veloci: non è accettabile far aspettare cinque mesi per l’assegnazione del gasolio agevolato e costringere gli imprenditori a rimetterci di tasca propria. Il Comune deve essere dalla parte di chi ha l’obiettivo di rendere Latina più attrattiva e deve saper valorizzare le sue eccellenze e l’agricoltura è una di queste. L’agricoltura può infatti diventare turismo: per questo abbiamo intenzione di dare slancio e sostegno alla filiera”.

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle amministrative del 14 e 15 maggio ha anche anticipato l’intenzione di istituire una delega all’agricoltura e di promuovere l’educazione all’alimentazione sana nelle scuole. L’incontro di ieri mattina è stato aperto anche al dibattito e molti rappresentanti della filiera hanno avuto modo di illustrare le problematiche riscontrate fino a ora con l’amministrazione a partire dalla capacità di ascolto. “Noi ci saremo. È un impegno che abbiamo preso con tutte le associazioni di categoria e con i loro rappresentanti” ha concluso Celentano che poi in serata ha incontrato anche gli associati e i referenti della Claai- Assimprese di Latina.

“Il sindacato datoriale rappresenta piccole imprese, del mondo artigiano e del terziario che meritano tutta la nostra attenzione”, ha detto al tavolo con il presidente Ivan Simeone e Clemente Catalani del consiglio direttivo. La candidata sindaco, dopo aver ascoltato le criticità e le istanze rappresentate, ha fatto sua la necessità richiesta di una programmazione di sviluppo e di sostegno concreto e fattivo ad ampio respiro, concertando azioni in filiera con la Regione Lazio e le istituzioni nazionali e, soprattutto, attivando un’interlocuzione con il Comune a valenza professionale. “Ci troviamo d’accordo – ha affermato Celentano - perché la programmazione è alla base di tutto. Se un imprenditore non conosce le possibilità di sviluppo di un territorio non sa che tipo di investimento deve fare, dove, quando, in che ambito. Il Comune deve stare dalla parte delle imprese e di chi assume e fa sviluppo. Non è più accettabile uno scollamento tra il mondo produttivo e l’amministrazione comunale. Noi siamo per un Comune dei sì, non dei no”.

Nel corso del suo intervento, Celentano ha ribadito il suo impegno per la massima collaborazione con il mondo datoriale, aprendo un dialogo costante con le associazioni attraverso l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione per le attività produttive e ha avuto occasione per illustrare la proposta di governo del centrodestra "incentrata proprio sulle direzioni di sviluppo del territorio, sottolineando la possibilità di intercettare i fondi europei per realizzare progettazioni strategiche: sviluppo turistico, riqualificazione della Marina, rendere attrattivo il centro storico, fare di Latina una città accogliente, inclusiva e in grado di attrarre investimenti".